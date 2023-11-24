Говорили о вступлении в ЕС: Зеленский встретился с президентом Латвии в Киеве

Сложности с контрактацией: Минстратегпром и Минобороны отмечают, что в бюджете хватает только на половину возможностей отечественного рынка

Оборонный бюджет Украины может профинансировать контрактацию примерно половины возможностей отечественного рынка в следующем году. Вместе с тем, украинская промышленность утроила свои мощности. Министерства обороны и стратегических отраслей промышленности имеют целью увеличить объемы производства и сосредоточиться на внутренних закупках.