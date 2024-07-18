Киев • УНН
Президент Украины встретился с премьер-министром Словении в Великобритании. Стороны обсудили оборонное сотрудничество, подписали соглашение по безопасности и согласовали ускорение реализации оборонных договоренностей.
В Великобритании Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Республики Словения Робертом Голобом. Стороны согласовали ускорение реализации оборонных договоренностей, передает УНН.
Детали
Глава государства поблагодарил Словению за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также оборонную, экономическую и гуманитарную помощь.
«Мы ценим поддержку нашей страны на пути в ЕС и НАТО и вашу сильную позицию. Очень важное значение имеет двустороннее соглашение по безопасности, которое мы с вами сегодня подписали», - сказал Президент.
Зеленский и Голоб согласовали ускорение реализации оборонных договорённостей, а также обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере обороны на уровне государств и улучшение координации с частными предприятиями словенского ОПК.
Отдельно уделили внимание переговорам о вступлении Украины в ЕС и изучению опыта Словении на этом пути, резюмировал Зеленский.
Словения дополнительно выделит 5 миллионов евро на гуманитарную помощь: в ОП раскрыли детали соглашения по безопасности18 июля 2024, 15:13 • 16289 просмотров