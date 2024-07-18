В Великобритании Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Республики Словения Робертом Голобом. Стороны согласовали ускорение реализации оборонных договоренностей, передает УНН.

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Глава государства поблагодарил Словению за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также оборонную, экономическую и гуманитарную помощь.

«Мы ценим поддержку нашей страны на пути в ЕС и НАТО и вашу сильную позицию. Очень важное значение имеет двустороннее соглашение по безопасности, которое мы с вами сегодня подписали», - сказал Президент.

Зеленский и Голоб согласовали ускорение реализации оборонных договорённостей, а также обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере обороны на уровне государств и улучшение координации с частными предприятиями словенского ОПК.

Отдельно уделили внимание переговорам о вступлении Украины в ЕС и изучению опыта Словении на этом пути, резюмировал Зеленский.

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