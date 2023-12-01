Зеленский говорит, что война находится в новой фазе на фоне приближения зимы - AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, что война с Россией находится на новом этапе, и ожидается, что зима усложнит боевые действия после летнего контрнаступления, сообщает AP, пишет УНН.

"У нас новая фаза войны, и это факт, - сказал Зеленский в эксклюзивном интервью в четверг агентству Associated Press в Харьковской области. - Зима в целом - это новая фаза войны".

Детали

25 ноября москва совершила самую масштабную атаку дронов за всю войну, при этом большая часть из 75 беспилотников типа Shahed была нацелена на Киев, что создало тревожный прецедент на ближайшие месяцы, замечает издание.

"Вот почему зимняя война - это тяжело", - сказал Зеленский.

Он также, как сообщается, дал откровенную оценку контрнаступлению прошлым летом.

"Мы хотели более быстрых результатов. С этой точки зрения, к сожалению, мы не добились желаемых результатов. И это факт", - сказал он.

По его словам, "Украина не получила всего необходимого ей оружия от союзников, а ограничения в размере ее военной силы препятствовали быстрому продвижению", пишет издание.

"Не хватает сил, чтобы быстрее достичь желаемых результатов. Но это не значит, что мы должны перестать, что мы должны сдаться, - сказал Зеленский. - Мы уверены в своих действиях. Мы боремся за то, что наше".

По его словам, за последние несколько месяцев были некоторые положительные результаты.

Украине удалось добиться постепенных территориальных достижений против лучше вооруженного и укрепленного врага, отметил Зеленский.

Кроме того, мощь черноморского флота москвы была уменьшена после украинских атак, которые прорвали противовоздушную оборону и нанесли удар по штаб-квартире черноморского флота в оккупированном Крыму, добавил Зеленский.

А временный зерновой коридор, созданный Украиной после выхода россии из зерновой сделки для обеспечения безопасного экспорта, все еще работает.

На вопрос, доволен ли он результатами контрнаступления, Зеленский, как сообщается, ответил комплексно.

"Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы сражаемся со второй армией в мире, я доволен", – сказал он, имея в виду российских военных. Но при этом он добавил: "Мы теряем людей, я не доволен. Мы получили не все оружие, которое хотели, я не могу быть доволен, но и не могу слишком сильно жаловаться".

Зеленский, как отмечает AP, также заявил, что "опасается, что война между Израилем и ХАМАС угрожает затмить конфликт в Украине, поскольку конкурирующие политические программы и ограниченность ресурсов ставят под угрозу поток западной военной помощи Киеву".

"Мы уже видим последствия переключения (внимания) международного сообщества из-за трагедии на Ближнем Востоке, - сказал он. - Только слепой этого не узнает".

Украинцы понимают, "что нам тоже нужно бороться за внимание к полномасштабной войне", - сказал он. "Мы не должны позволить людям забыть о войне здесь", – отметил Зеленский.

"Понимаете, внимание равно помощи. Отсутствие внимания означает отсутствие помощи. Мы боремся за каждую часть внимания, - сказал он. - Без внимания может быть слабость в Конгрессе (США)".

При этом он утверждает, что помогая Украине, американцы помогают и себе.

"В случае Украины, если устойчивость сегодня терпит неудачу из-за нехватки помощи и сокращения оружия и финансирования, это будет означать, что россия, скорее всего, вторгнется в страны НАТО, - сказал он. - И тогда американские дети будут воевать".

При этом, как сообщается, Зеленский сосредотачивается на следующем этапе – наращивании внутреннего производства оружия.

Напомним

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после заседания Совета Украина-НАТО заявил, что коллеги заверили его, что нет усталости от войны и в том, что за продолжение и увеличение поддержки Украины.