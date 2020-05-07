Сбывается прогноз: Украина уменьшила импорт вина в 2 раза
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. На фоне распространения коронавируса Украина уменьшила импорт вина виноградного в 2 раза. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, передает УНН.
Так, в январе-апреле 2020 года Украина импортировала вина виноградного на 16,5 млн долларов. Тогда как в январе-апреле 2019 года этот показатель составил 31,4 млн долларов, или в два раза больше.
Больше всего вина в 2020 году Украина импортировала из Италии - на 13,2 млн долларов. Немало вина Украина завезла из Франции - на 7 млн долларов.
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Германия поставила Украину вина на 6,6 млн долларов.
При этом, экспорт вина за 4 месяца составил лишь 6,5 млн долларов. Таким образом, импорт вина в Украине превышает экспорт в 2 раза, в денежном выражении.
Как писал УНН, по предварительно озвученному прогнозу эксперта Алексея Дорошенко, из-за карантинных мер, вызванных пандемией, украинцы будут переходить на отечественный и доступный алкоголь.
Связано это с обеднением населения и трудностями с импортом.