Сборная Украины завоевала три медали на старте ЧМ по смешанным единоборствам
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Сборная Украины начала борьбу за медали на чемпионате мира по смешанным единоборствам среди молодежи, который проходит в Минске, передает УНН со ссылкой на страницу Федерацию смешанных единоборств ММА в Facebook.
На счету нашей сборной уже есть 3 медали — “золото”, “серебро” и “бронза”.
Диана Приступа в весовой категории 61,2 кг стала чемпионкой мира. Серебряная медаль в активе у Владислава Шульга 61,2 кг, “бронза” — у Максима Цюцюры.
Стоит отметить, что еще шесть бойцов вышли в финал чемпионата и будут бороться за золотые награды.
Напомним, что украинские борцы получили ряд наград на ЧМ среди 23-летних.