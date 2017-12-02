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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 19137 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 34425 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103454 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111721 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 133014 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107097 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108583 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113268 просмотра

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Сборная Украины завоевала три медали на старте ЧМ по смешанным единоборствам

Сборная Украины завоевала три медали на старте ЧМ по смешанным единоборствам

Киев  •  УНН

 • 17408 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Сборная Украины начала борьбу за медали на чемпионате мира по смешанным единоборствам среди молодежи, который проходит в Минске, передает УНН со ссылкой на страницу Федерацию смешанных единоборств ММА в Facebook.

На счету нашей сборной уже есть 3 медали — “золото”, “серебро” и “бронза”.

Диана Приступа в весовой категории 61,2 кг стала чемпионкой мира. Серебряная медаль в активе у Владислава Шульга 61,2 кг, “бронза” — у Максима Цюцюры.

Стоит отметить, что еще шесть бойцов вышли в финал чемпионата и будут бороться за золотые награды.

Напомним, что украинские борцы получили ряд наград на ЧМ среди 23-летних.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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