Збірна України здобула три медалі на старті ЧС зі змішаних єдиноборств

На рахунку нашої збірної вже є 3 медалі — “золото”, “срібло” і “бронза”.

Діана Приступа у ваговій категорії 61,2 кг стала чемпіонкою світу. Срібна медаль в активі у Владислава Шульга 61,2 кг, “бронза” - у Максима Цюцюри.

Варто зазначити, що ще шість бійців вийшли в фінал чемпіонату і будуть боротися за золоті нагороди.

Нагадаємо, що українські борці здобули низку нагород на ЧС серед 23-річних.