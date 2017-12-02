Збірна України здобула три медалі на старті ЧС зі змішаних єдиноборств
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Збірна України розпочала боротьбу за медалі на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств серед молоді, що проходить у Мінську, інформує УНН з посиланням на сторінку Федерацію змішаних єдиноборств ММА у Facebook.
На рахунку нашої збірної вже є 3 медалі — “золото”, “срібло” і “бронза”.
Діана Приступа у ваговій категорії 61,2 кг стала чемпіонкою світу. Срібна медаль в активі у Владислава Шульга 61,2 кг, “бронза” - у Максима Цюцюри.
Варто зазначити, що ще шість бійців вийшли в фінал чемпіонату і будуть боротися за золоті нагороди.
Нагадаємо, що українські борці здобули низку нагород на ЧС серед 23-річних.