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Сборная Украины завоевала три "бронзы" в начале кадетского чемпионата Европы-2022 по борьбе

Сборная Украины завоевала три "бронзы" в начале кадетского чемпионата Европы-2022 по борьбе

Киев • УНН

 • 203029 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Сборная Украины завоевала три медали за первый день кадетского чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов до 17 лет. Команда по греко-римской борьбе начала соревнования по трем бронзовым наградам. Об этом сообщает УНН.

Подробности

“Бронзу” получил действующий чемпион мира среди кадетов, украинец Никита Дементьев. Украинец победил со счетом 9:0 и выиграл вторую в кар’ери медаль чемпионата Европы: после прошлогоднего “серебра”.

Дебютную же награду завоевал Егор Якушенко, выступавший в категории до 80 кг. Украинец успешно прошел первые два раунда соревнований и лишь в полуфинале потерпел поражение, также от будущего чемпиона — молдавца Михая Гуту (2:5). В “бронзовом” финале Якушенко имел ожесточенную борьбу с турком Альпереном Бербером и наконец одержал победу с счетом 8:6.

Еще одну медаль Украине принес Дмитрий Стрижекозин, представитель тяжелейшей категории 110 кг. Борец дошел до полуфинала, где уступил, снова же, будущему чемпиону, венгру Ласло Дарабосу (0:9). Однако Стрижекозин уверенно одолел австрийца Леонгарда Юнгера — 8:0 — и выиграл дебютную для себя “бронзу” Евро.

Напомним

Сборная Украины примет участие в чемпионате Европы-2022 по художественной гимнастике.

Украинские Национальные Новости

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