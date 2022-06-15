Сборная Украины завоевала три "бронзы" в начале кадетского чемпионата Европы-2022 по борьбе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Сборная Украины завоевала три медали за первый день кадетского чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов до 17 лет. Команда по греко-римской борьбе начала соревнования по трем бронзовым наградам. Об этом сообщает УНН.
Подробности
“Бронзу” получил действующий чемпион мира среди кадетов, украинец Никита Дементьев. Украинец победил со счетом 9:0 и выиграл вторую в кар’ери медаль чемпионата Европы: после прошлогоднего “серебра”.
Дебютную же награду завоевал Егор Якушенко, выступавший в категории до 80 кг. Украинец успешно прошел первые два раунда соревнований и лишь в полуфинале потерпел поражение, также от будущего чемпиона — молдавца Михая Гуту (2:5). В “бронзовом” финале Якушенко имел ожесточенную борьбу с турком Альпереном Бербером и наконец одержал победу с счетом 8:6.
Еще одну медаль Украине принес Дмитрий Стрижекозин, представитель тяжелейшей категории 110 кг. Борец дошел до полуфинала, где уступил, снова же, будущему чемпиону, венгру Ласло Дарабосу (0:9). Однако Стрижекозин уверенно одолел австрийца Леонгарда Юнгера — 8:0 — и выиграл дебютную для себя “бронзу” Евро.
Напомним
Сборная Украины примет участие в чемпионате Европы-2022 по художественной гимнастике.