Сборная Украины со зрителями на трибунах проведет матчи Евро-2020

Что известно

По заявлению Министерства спорта, матчи в Бухаресте в рамках Евро-2020 могут проходить при максимальном присутствии на трибунах 13000 зрителей, то есть 25 процентов емкости Национальной арены.

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"Каждый зритель должен предъявить сертификат, подтверждающий, что он вылечился от COVID-19 или что ему сделали прививку. Каждый билет будет содержать дату и время, когда он должен присутствовать на стадионе, чтобы избежать скопления людей у входа. Другой вариант когда у него нет теста, проверка будет проводится на месте", - подчеркнул министр спорта Румынии Эдуард Новак.

Дополнение

В Бухаресте состоятся четыре матча Евро-2020. Два матча группового этапа в Бухаресте сыграет Украина. Соперниками команды Андрея Шевченко будут сборные Северной Македонии и Австрии, которые пройдут 17 июня и 21 июня соответственно.