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Збірна України з глядачами на трибунах проведе матчі Євро-2020

Київ • УНН

 • 16864 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Румунія підтвердила, що поєдинки фінальної частини Євро-2020 пройдуть в її країні за присутності глядачів, передає УНН з посиланням на "Digi24".

Що відомо

За заявою Міністерства спорту, матчі в Бухаресті в рамках Євро-2020 можуть проходити за максимальної присутності на трибунах 13000 глядачів, тобто 25 відсотків місткості Національної арени.

Цитата

"Кожен глядач повинен пред'явити сертифікат, який підтверджує, що він вилікувався від COVID-19 або що йому зробили щеплення. Кожен квиток буде містити дату і час, коли він повинен бути присутнім на стадіоні, щоб уникнути скупчення людей біля входу. Інший варіант, коли у нього немає тесту, перевірка буде проводиться на місці", - підкреслив міністр спорту Румунії Едуард Новак.

Доповнення

У Бухаресті відбудуться чотири матчі Євро-2020. Два матчі групового етапу в Бухаресті зіграє Україна. Суперниками команди Андрія Шевченка будуть збірні Північної Македонії та Австрії, які пройдуть 17 червня та 21 червня відповідно.

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