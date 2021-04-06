Збірна України з глядачами на трибунах проведе матчі Євро-2020

Що відомо

За заявою Міністерства спорту, матчі в Бухаресті в рамках Євро-2020 можуть проходити за максимальної присутності на трибунах 13000 глядачів, тобто 25 відсотків місткості Національної арени.

Цитата

"Кожен глядач повинен пред'явити сертифікат, який підтверджує, що він вилікувався від COVID-19 або що йому зробили щеплення. Кожен квиток буде містити дату і час, коли він повинен бути присутнім на стадіоні, щоб уникнути скупчення людей біля входу. Інший варіант, коли у нього немає тесту, перевірка буде проводиться на місці", - підкреслив міністр спорту Румунії Едуард Новак.

Доповнення

У Бухаресті відбудуться чотири матчі Євро-2020. Два матчі групового етапу в Бухаресті зіграє Україна. Суперниками команди Андрія Шевченка будуть збірні Північної Македонії та Австрії, які пройдуть 17 червня та 21 червня відповідно.