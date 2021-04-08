Сборная Украины по футзалу одержала второй выигрыш в квалификации на Евро-2022

Детали

В первой половине украинцы повели в счете с минимальным преимуществом. Голы забивали Педяш и Вейс (автогол). По датчан отличился Фальк. После отдыха в ворота датчан влетели по два мяча от Абакшина и Фаренюка. Автогол в свой пассив записал украинец Журба — 2:6.

В итоге “сине-желтые” одержали уверенную победу и оторвались в турнирной таблице от конкурентов на три пункта — 6 очков против 3-х в Дании. Безоговорочным лидером идет Хорватия — 15.

Дополнение

Восьмого апреля на “желто-голубую” команду ожидает второй матч против Дании в Запорожье, который начнется в 19:00.