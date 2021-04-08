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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 53589 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 74554 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110479 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145992 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196127 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193681 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280043 просмотра

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2 марта, 17:42 • 143181 просмотра

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Сборная Украины по футзалу одержала второй выигрыш в квалификации на Евро-2022

Сборная Украины по футзалу одержала второй выигрыш в квалификации на Евро-2022

Киев  •  УНН

 • 17398 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Сборная Украины по футзалу провела четвертый поединок группового раунда квалификации Евро-2022, в котором победила команду Дании, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Детали

В первой половине украинцы повели в счете с минимальным преимуществом. Голы забивали Педяш и Вейс (автогол). По датчан отличился Фальк. После отдыха в ворота датчан влетели по два мяча от Абакшина и Фаренюка. Автогол в свой пассив записал украинец Журба — 2:6.

В итоге “сине-желтые” одержали уверенную победу и оторвались в турнирной таблице от конкурентов на три пункта — 6 очков против 3-х в Дании. Безоговорочным лидером идет Хорватия — 15.

Дополнение

Восьмого апреля на “желто-голубую” команду ожидает второй матч против Дании в Запорожье, который начнется в 19:00.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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