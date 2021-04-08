Збірна України з футзалу здобула другий виграш у кваліфікації на Євро-2022

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Збірна України з футзалу провела четвертий поєдинок групового раунду кваліфікації Євро-2022, в якому перемогла команду Данії, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.

Деталі

У першій половині українці повели у рахунку з мінімальною перевагою. Голи забивали Педяш і Вейс (автогол). За датчан відзначився Фальк. Після відпочинку у ворота датчан влетіли по два м’ячі від Абакшина і Фаренюка. Автогол до свого пасиву записав українець Журба — 2:6.

У підсумку “синьо-жовті” здобули впевнену перемогу й відірвалися в турнірній таблиці від конкурентів на три пункти — 6 очок проти 3-х у Данії. Беззаперечним лідером йде Хорватія — 15.

Доповнення

Восьмого квітня на “жовто-блакитну” команду очікує другий матч проти Данії в Запоріжжі, який розпочнеться о 19:00.

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