Збірна України з футзалу здобула другий виграш у кваліфікації на Євро-2022

Деталі

У першій половині українці повели у рахунку з мінімальною перевагою. Голи забивали Педяш і Вейс (автогол). За датчан відзначився Фальк. Після відпочинку у ворота датчан влетіли по два м’ячі від Абакшина і Фаренюка. Автогол до свого пасиву записав українець Журба — 2:6.

У підсумку “синьо-жовті” здобули впевнену перемогу й відірвалися в турнірній таблиці від конкурентів на три пункти — 6 очок проти 3-х у Данії. Беззаперечним лідером йде Хорватія — 15.

Доповнення

Восьмого квітня на “жовто-блакитну” команду очікує другий матч проти Данії в Запоріжжі, який розпочнеться о 19:00.