Сборная Украины по дзюдо огласила состав на чемпионат Европы

Детали

Несмотря на ранее утвержденные критерии отбора, тренерским Советом был сформирован состав команды, которая уже через неделю возьмет курс на Португалию:

Женщины Дарья Билодид (до 48 кг), Мария Скорая (до 57 кг), Анастасия Антипина (до 63 кг), Елизавета Литвиненко (до 70 кг), Анастасия Турчин (до 78 кг), Елизавета Каланина (более 78 кг), Руслана Булавина (свыше 78 кг).

Мужчины: Артем Лесюк (до 60 кг), Георгий Зантарая (до 66 кг), Богдан Ядов (до 66 кг), Кеджау Ньябали (до 90 кг), Даниил Гуцол (до 100 кг), Александр Гордиенко (свыше 100 кг).

Отметим, что из-за травм пропустят чемпионат Европы лидеры сборной Украины в весовых категориях до 73 кг и свыше 100 кг Артем Хомула и Яков хаммам.

Дополнение

Сбор в Конча-Заспе завершается 13 апреля, после чего команда отправится в Лиссабон на место проведения чемпионата Европы. Континентальное первенство состоится 16-18 апреля в Лиссабоне.