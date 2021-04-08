Збірна України з дзюдо оголосила склад на чемпіонат Європи

Деталі

Зважаючи на раніше затверджені критерії відбору, тренерською Радою було сформовано склад команди, яка вже за тиждень візьме курс на Португалію:

Жінки: Дарія Білодід (до 48 кг), Марія Скора (до 57 кг), Анастасія Антіпіна (до 63 кг), Єлизавета Литвиненко (до 70 кг), Анастасія Турчин (до 78 кг), Єлизавета Каланіна (понад 78 кг), Руслана Булавіна (понад 78 кг).

Чоловіки: Артем Лесюк (до 60 кг), Георгій Зантарая (до 66 кг), Богдан Ядов (до 66 кг), Кеджау Ньябалі (до 90 кг), Данило Гуцол (до 100 кг), Олександр Гордієнко (понад 100 кг).

Відзначимо, що через травми пропустять чемпіонат Європи лідери збірної України у вагових категоріях до 73 кг і понад 100 кг Артем Хомула і Яків Хаммо.

Доповнення

Збір у Конча-Заспі завершується 13 квітня, після чого команда вирушить до Лісабону на місце проведення чемпіонату Європи. Континентальна першість відбудеться 16-18 квітня у Ліссабоні.