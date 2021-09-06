Сборная Англии продолжила выигрышную серию в отборе на чемпионат мира-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. На стадионе "Уэмбли" в Лондоне прошел поединок квалификационного этапа чемпионата мира-2022 с участием сборных Англии и Андорры, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Детали
В этой встрече Джесси Лингард сделал дубль, Кейн забил с пенальти, а точку постапив Букайо Сака — 4:0.
Англия с максимально возможным показателем в 5-ть очков идет лидером группы И. Албания отстает на 6 баллов, а Польша и Венгрия на 8.
Вашему вниманию результаты других матчей отбора:
Беларусь — Уэльс — 2:3
Албания — Венгрия — 1:0
Болгария — Литва — 1:0.
Исландия — Северная Македония — 2:2.