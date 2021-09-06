Збірна Англії продовжила виграшну серію у відборі на чемпіонат світу-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. На стадіоні "Вемблі" в Лондоні пройшов поєдинок кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу-2022 за участі збірних Англії та Андорри, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Деталі
У цій зустрічі Джессі Лінгард зробив дубль, Гаррі Кейн забив з пенальті, а крапку постапив Букайо Сака – 4:0.
Англія із максимально можливим показником в 5-ть очок йде лідером групи І. Албанія відстає на 6 балів, а Польща та Угорщина на 8.
До вашої уваги результати інших матчів відбору:
Білорусь – Вельс – 2:3
Албанія – Угорщина – 1:0
Болгарія – Литва – 1:0.
Ісландія – Північна Македонія – 2:2.