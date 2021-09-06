Збірна Англії продовжила виграшну серію у відборі на чемпіонат світу-2022

КИЇВ. 6 вересня. УНН. На стадіоні "Вемблі" в Лондоні пройшов поєдинок кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу-2022 за участі збірних Англії та Андорри, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.