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Заявления Киева о пересмотре минских соглашений могут отбросить урегулирование на Донбассе - Песков

Заявления Киева о пересмотре минских соглашений могут отбросить урегулирование на Донбассе - Песков

Киев  •  УНН

 • 13178 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что их настораживают заявления Киева о неактуальности и пересмотре минских соглашений, и что это может существенно отбросить урегулирование ситуации в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Конечно, нас существенно настораживают заявления, которые звучат из Киева о том, что дескать минский комплекс мер уже неактуален, что его нужно переделать, заменить другим более современным документом. С нашей точки зрения - это очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве, которая может нас существенно отбросить во времени от момента урегулирования ситуации в Украине, потому что де-факто даже думать о том, чтобы согласовать какие-то новые параметры, невозможно без участия в этом процессе представителей самопровозглашенных республик", - сказал Дмитрий Песков.

Он отметил, что им хорошо известно, что их украинские визави категорически отказываются от каких-либо контактов и общения с ними, что делает невозможной выработку нового документа.

"Мы их (минские соглашения, - ред.) читаем дословно. Там зафиксирована определенная последовательность действий, которые призваны вывести ситуацию к урегулированию. И зафиксирована последовательность действий, она сформулирована таким образом, что не допускает возможности трактовать. Вы правильно сказали, что из Киева звучат трактовки. А здесь как раз самый большой камень преткновения, потому что мы не трактуем, а читаем. А в Киеве пытаются трактовать", - добавил Дмитрий Песков.

Напомним, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что минские соглашения, подписанные более пяти лет назад, больше не отражают реалий на востоке Украины и требуют модификации.

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