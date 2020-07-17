Заяви Києва про перегляд мінських угод можуть відкинути врегулювання на Донбасі - Пєсков

"Звичайно, нас істотно насторожують заяви, які звучать з Києва про те, що мовляв мінський комплекс заходів уже неактуальний, що його потрібно переробити, замінити іншим сучаснішим документом. З нашої точки зору - це дуже небезпечна тенденція в заявах керівництва в Києві, яка може нас істотно відкинути в часі від моменту врегулювання ситуації в Україні, тому що де-факто навіть думати про те, щоб узгодити якісь нові параметри, неможливо без участі в цьому процесі представників самопроголошених республік", - сказав Дмитро Пєсков.

Він зазначив, що їм добре відомо, що їх українські візаві категорично відмовляються від будь-яких контактів і спілкування з ними, що робить неможливим вироблення нового документа.

"Ми їх (мінські угоди - ред.) читаємо дослівно. Там зафіксована певна послідовність дій, які покликані вивести ситуацію до врегулювання. І зафіксована послідовність дій, вона сформульована таким чином, що не допускає можливості трактувати. Ви правильно сказали, що з Києва звучать трактування. А тут якраз найбільший камінь спотикання, тому що ми не трактуємо, а читаємо. А в Києві намагаються трактувати", - додав Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що мінські угоди, підписані понад п'ять років тому, більше не відображають реалій на сході України і вимагають модифікації.