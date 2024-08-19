Завтра в Украине снова будут действовать графики отключений: сколько очередей и когда будут выключать
Киев • УНН
Укрэнерго сообщает о применении графиков отключений электроэнергии в Украине 20 августа с 16:00 до 24:00. С 17:00 до 22: 00 будут применяться две очереди отключений одновременно, в остальные часы - одна очередь.
Завтра в Украине снова будут действовать графики отключений с 16:00 в 24:00, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
"Завтра, 20 августа, с 16:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений. С 17:00 до 22:00 будут применяться две очереди отключений одновременно", - говорится в сообщении.
По данным компании, в остальные часы - без ограничений
Потребление объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
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