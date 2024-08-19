Завтра в Украине снова будут действовать графики отключений: сколько очередей и когда будут выключать

Завтра в Украине снова будут действовать графики отключений с 16:00 в 24:00, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

"Завтра, 20 августа, с 16:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений. С 17:00 до 22:00 будут применяться две очереди отключений одновременно", - говорится в сообщении.

По данным компании, в остальные часы - без ограничений

Потребление объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

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