Завтра в Одесской области объявлено штормовое предупреждение: Кипер призвал жителей региона ограничить поездки

Завтра, 28 ноября, в области объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются порывы ветра, гололедица, местами туман, которые могут существенно осложнить условия дорожного движения. В связи с этим глава Одесской ОГА Олег Кипер призвал граждан ограничить передвижение и поездки на авто, передает УНН.

"Призываем граждан ограничить передвижение и поездки на авто, если это не является насущной необходимостью. Обеспечьте свою безопасность и безопасность других, воздерживаясь от поездок в случае возможности.

Рассчитываем на ваше понимание и сотрудничество в этот период чрезвычайных погодных условий. Берегите себя и соблюдайте необходимые меры безопасности!" - написал он.