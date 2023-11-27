Завтра в Одесской области объявлено штормовое предупреждение: Кипер призвал жителей региона ограничить поездки
Киев • УНН
Штормовое предупреждение в Одесской области с ветром, гололедом и туманом может нарушить движение транспорта; граждан призывают ограничить поездки на автомобилях в целях безопасности.
Завтра, 28 ноября, в области объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются порывы ветра, гололедица, местами туман, которые могут существенно осложнить условия дорожного движения. В связи с этим глава Одесской ОГА Олег Кипер призвал граждан ограничить передвижение и поездки на авто, передает УНН.
"Призываем граждан ограничить передвижение и поездки на авто, если это не является насущной необходимостью. Обеспечьте свою безопасность и безопасность других, воздерживаясь от поездок в случае возможности.
Рассчитываем на ваше понимание и сотрудничество в этот период чрезвычайных погодных условий. Берегите себя и соблюдайте необходимые меры безопасности!" - написал он.
Завтра в Одесской области объявлено штормовое предупреждение: Кипер призвал жителей региона ограничить поездки
Штормовое предупреждение в Одесской области с ветром, гололедом и туманом может нарушить движение транспорта; граждан призывают ограничить поездки на автомобилях в целях безопасности.
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