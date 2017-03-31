Завтра в Броварах будут отмечать "Дни Финляндии"

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 28540 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 101435 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116869 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175694 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128664 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124040 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116708 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106434 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107479 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103894 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Завтра в Броварах будут отмечать "Дни Финляндии"

Завтра в Броварах будут отмечать "Дни Финляндии"

Киев  •  УНН

 • 8524 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Броварах 1 и 2 апреля будет отмечать "Дни Финляндии", сообщает УНН.

Организатором мероприятия выступила команда застройщика жилого комплекса Scandia, которая намерена развеять стереотип о том, что Финляндия - это только заснеженные просторы.

"Что для нас Финляндия? Холод, Лапландия, постоянные метели, олени и Санта-Клаус? А может быть, хоккей? Возможно, но это только малая часть того, что может предложить эта северная страна. Финляндия - это еще и лучшее образование в мире, свежий и хрустящий воздух, волшебное северное сияние, отличная еда и непохожа ни на чем речь. И теплые и душевные, несмотря на холодный климат, финны, о жизни которых мы посмотрим кино. Сауну не обещаем, но теплую атмосферу - гарантируем.

1 и 2 апреля с 10:00 до 18:00 в Scandia пройдут Дни Финляндии! Готовимся к Пасхе, как настоящие финны, и отходим от стереотипа о том, что Финляндия - это только снежные просторы, где живет Санта-Клаус.

Среди главных занятий:
- лекция "Путешествие в Финляндию: что знать и что брать";
- "акварельный" мастер-класс для детей "Северное сияние";
- истинно финский фильм "В парилке жизни".

А кроме путешествий и кинопросмотра, будет много финских вкусностей, игры для детей и атмосфера весенней Финляндии. Присоединяйтесь, выходные в скандинавском стиле - это всегда здорово!

Ждем Вас в отделе продаж скандинавского города "Scandia" по адресу: г.Бровары, ул.Богунская. Участие бесплатное. Регистрация обязательна. Страница события на Facebook", - сообщили в ЖК "Scandia".

Напомним, в прошлом месяце команда ЖК "Scandia" проводила "Дни Норвегии", фотоотчет.

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