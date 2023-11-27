Завтра школы Одесской области будут работать в смешанном формате, громады могут выбрать любую форму обучения - Кипер
Киев • УНН
Начиная с завтрашнего дня, в связи с переменчивыми погодными условиями, в школах Одесской области будет организовано как очное, так и дистанционное обучение по решению местных громад.
Завтра, 28 ноября, школы Одесской области будут работать в гибком, смешанном формате. Предусмотрен как очный так и дистанционный учебный процесс, на усмотрение громад. Об этом в своем tg-канале написал глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.
С завтрашнего дня организуем обучение в области в гибком, смешанном формате, предусмотрев очный процесс для учеников, которые будут находиться в учебном заведении, и дистанционный (синхронное и асинхронное обучение) - для учеников, которые из-за погодных условий еще останутся дома. Каждая громада отдельно, учитывая ситуацию (наличие света, тепла, связи, интернета и др.), принимает решение, как организовать работу учебных заведений. Не забывайте и о безопасности детей!"
Напомним
Сегодня из-за непогоды школы Одесской области перевели на дистанционный формат работы.
Завтра школы Одесской области будут работать в смешанном формате, громады могут выбрать любую форму обучения - Кипер
Начиная с завтрашнего дня, в связи с переменчивыми погодными условиями, в школах Одесской области будет организовано как очное, так и дистанционное обучение по решению местных громад.
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