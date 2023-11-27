Завтра школы Одесской области будут работать в смешанном формате, громады могут выбрать любую форму обучения - Кипер

Завтра, 28 ноября, школы Одесской области будут работать в гибком, смешанном формате. Предусмотрен как очный так и дистанционный учебный процесс, на усмотрение громад. Об этом в своем tg-канале написал глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

С завтрашнего дня организуем обучение в области в гибком, смешанном формате, предусмотрев очный процесс для учеников, которые будут находиться в учебном заведении, и дистанционный (синхронное и асинхронное обучение) - для учеников, которые из-за погодных условий еще останутся дома. Каждая громада отдельно, учитывая ситуацию (наличие света, тепла, связи, интернета и др.), принимает решение, как организовать работу учебных заведений. Не забывайте и о безопасности детей!" - написал он.

Напомним

Сегодня из-за непогоды школы Одесской области перевели на дистанционный формат работы.