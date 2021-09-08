Завтра могут утвердить график рассмотрения бюджета на 2022 год. Глава бюджетного комитета рассказал детали
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета до сих пор не поступил проект бюджета Украины на 2022 год, его ожидают ближе к 15 сентября. Об этом рассказал УНН глава комитета Юрий Аристов.
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“Проект Закона о бюджете к нам еще не поступил, он появится до 15 сентября. Мы разработали и утвердили на заседании Комитета график рассмотрения бюджета. Этот документ будет доступен завтра после утверждения Главой парламента. Оценивать на данном этапе нечего, так как драфта законопроекта, как я уже сказал, нет. Буду готов комментировать после того, как изучим", - рассказал Аристов.
Контекст
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства, что проект бюджета поступит в Верховную Раду 15 сентября, как это предусмотрено законодательством.
“Правительство направит в парламент проект Государственного бюджета на 2022 год. Впервые документ будет основываться на среднесрочной бюджетной декларации, которая рассчитана на три года", - сказал Шмыгаль.
По его словам, проект будет иметь приоритеты, среди которых, в частности поддержка и развитие обороноспособности, медицины, образования, инфраструктуры и социальные программы.