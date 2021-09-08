Завтра можуть затвердити графік розгляду бюджету на 2022 рік. Глава бюджетного комітету розповів деталі

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"Проект Закону про бюджет до нас ще не надійшов, він з'явиться до 15 вересня. Ми розробили і затвердили на засіданні Комітету графік розгляду бюджету. Цей документ буде доступний завтра після затвердження Головою парламенту. Оцінювати на даному етапі нічого, так як драфту законопроекту, як я вже сказав, немає. Буду готовий коментувати після того, як вивчимо", - розповів Арістов.

Контекст

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду, що проект бюджету надійде до Верховної Ради 15 вересня, як це передбачено законодавством.

"Уряд направить до парламенту проект Державного бюджету на 2022 рік. Вперше документ буде грунтуватися на середньостроковій бюджетній декларації, яка розрахована на три роки", - сказав Шмигаль.

За його словами, проект буде мати пріоритети, серед яких, зокрема підтримка і розвиток обороноздатності, медицини, освіти, інфраструктури і соціальних програм.