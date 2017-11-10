Завтра только в восточных областях Украины без осадков

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 31213 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 100545 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 88076 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 100946 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100958 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 78707 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 102061 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101451 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 137765 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116216 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Актуальное
Завтра только в восточных областях Украины без осадков

Завтра только в восточных областях Украины без осадков

Киев  •  УНН

 • 7866 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Завтра, 11 ноября в Украине ожидается небольшие на Закарпатье умеренные дожди, лишь в восточных областях и Приазовье без существенных осадков, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"Небольшие, на Закарпатье умеренные дожди, лишь в восточных областях и Приазовье без существенных осадков", - говорится в сообщении.

Ночью и утром в южной и восточной части местами туман.

Ветер южный и юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, днем ​​5-10°, на крайнем юге до 13°.

В Карпатах мокрый снег; температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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