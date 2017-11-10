Завтра только в восточных областях Украины без осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Завтра, 11 ноября в Украине ожидается небольшие на Закарпатье умеренные дожди, лишь в восточных областях и Приазовье без существенных осадков, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"Небольшие, на Закарпатье умеренные дожди, лишь в восточных областях и Приазовье без существенных осадков", - говорится в сообщении.
Ночью и утром в южной и восточной части местами туман.
Ветер южный и юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10°, на крайнем юге до 13°.
В Карпатах мокрый снег; температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.