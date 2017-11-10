Завтра только в восточных областях Украины без осадков

"Небольшие, на Закарпатье умеренные дожди, лишь в восточных областях и Приазовье без существенных осадков", - говорится в сообщении.

Ночью и утром в южной и восточной части местами туман.

Ветер южный и юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, днем ​​5-10°, на крайнем юге до 13°.

В Карпатах мокрый снег; температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.