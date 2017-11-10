Завтра лише у східних областях України без опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Завтра, 11 листопада в Україні очікується невеликі на Закарпатті помірні дощі, лише у східних областях та Приазов'ї без істотних опадів, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
"Невеликі, на Закарпатті помірні дощі, лише у східних областях та Приазов'ї без істотних опадів", - йдеться в повідомленні.
Вночі та вранці у південній та східній частині місцями туман.
Вітер південний та південно-західний, 7-12 м/с, вночі у західних областях окремі пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°, на крайньому півдні до 13°.
В Карпатах мокрий сніг; температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.