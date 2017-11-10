Завтра лише у східних областях України без опадів

"Невеликі, на Закарпатті помірні дощі, лише у східних областях та Приазов'ї без істотних опадів", - йдеться в повідомленні.

Вночі та вранці у південній та східній частині місцями туман.

Вітер південний та південно-західний, 7-12 м/с, вночі у західних областях окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°, на крайньому півдні до 13°.

В Карпатах мокрий сніг; температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.