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Завтра лише у східних областях України без опадів

Завтра лише у східних областях України без опадів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Завтра, 11 листопада в Україні очікується невеликі на Закарпатті помірні дощі, лише у східних областях та Приазов'ї без істотних опадів, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

"Невеликі, на Закарпатті помірні дощі, лише у східних областях та Приазов'ї без істотних опадів", - йдеться в повідомленні.

Вночі та вранці у південній та східній частині місцями туман.

Вітер південний та південно-західний, 7-12 м/с, вночі у західних областях окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°, на крайньому півдні до 13°.

В Карпатах мокрий сніг; температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.

Українські Національні Новини

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