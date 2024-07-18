Завтра в Украине графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

«Завтра, 19 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток.

С 00:00 до 9:00 и с 23:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений. С 9:00 до 23:00 облэнерго будут применять три очереди отключений», - сообщили в компании.

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