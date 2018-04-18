ДТП в Кривом Роге: большинство пострадавших и погибших были работниками металлургического завода

"Компания с глубоким прискорбием сообщает, что в результате сегодняшнего (17 апреля 2018 года, - ред.) масштабного ДТП в Кривом Роге погибли 8 человек и травмированы 21 человек, среди которых большинство - работники ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", - говорится в сообщении.

Напомним, все погибшие в результате ДТП в Кривом Роге были пассажирами микроавтобуса. Большинство пострадавших были его пассажирами.

Как сообщал УНН, утром 17 апреля во Кривом Роге произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса. В результате аварии погибли 8 человек.