ДТП у Кривому Розі: більшість постраждалих і загиблих були працівниками металургійного заводу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Більшість постраждалих та загиблих внаслідок ДТП у Кривому Розі Дніпропетровської області були працівниками ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". Про це повідомила прес-служба підприємства, передає УНН.
"Компанія з глибоким сумом повідомляє, що в результаті сьогоднішньої (17 квітня 2018 року, - ред.) масштабної дорожньо-транспортної пригоди в Кривому Розі загинуло 8 осіб та травмовано 21 особа, серед яких більшість – працівники ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, усі загиблі внаслідок ДТП у Кривому Розі були пасажирами мікроавтобуса. Більшість постраждалих були його пасажирами.
Як повідомляв УНН, вранці 17 квітня у Кривому Розі сталася смертельна ДТП за участю автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса та автобуса. Внаслідок аварії загинули 8 людей.