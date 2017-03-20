Завершилась встреча Президента с руководителями фракций (дополнено)

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с руководителями парламентских фракций сказал, что нужно обменяться мнениями о ситуации с Международным валютным фондом, Европейской комиссией .

"Нам надо обменяться мнениями о текущей ситуации, которая сложилась в стране и возникшей в мире в связи с соответствующей реакцией Международного валютного фонда, Европейской комиссии. Думаю, было бы полезно провести соответствующие консультации", - сказал П.Порошенко во время встречи с представителями фракций парламента.

Президент выразил надежду, что встреча будет способствовать стабилизации ситуации.

"Убежден в том, что на сегодняшний день есть возможности реализовать тот потенциал во время этой сессионной недели, который позволит нам стабилизировать ситуацию", - сказал он.

Напомним, в Администрации Президента Украины ориентировочно в 20.10 началась встреча Главы государства с руководителями парламентских фракций.

Отметим, что на встречу с Президентом от БПП пришла народный депутат Ирина Луценко, руководитель фракции "Самопомощи" Олег Березюк, от "Народного фронта" - Максим Бурбак, от "Батькивщины" - народный депутат Сергей Соболев, Радикальной партии - Олег Ляшко и группы "Воля народа" - Ярослав Москаленко. Также на встрече присутствовал представитель Президента Украины в ВР Артур Герасимов.

Как сообщал УНН, во время встречи глав фракций с Президентом будут обсуждаться, в частности, технические вопросы двойного гражданства.