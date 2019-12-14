Завершилась проверка птицекомплексов МХП

Речь идет о комплексах “Перемога Нова” и “Мироновская птицефабрика”, которые проверялись на предмет возможного негативного влияния на воздух, питьевую воду и реку Росава.

По результатам проверок, которые два месяца проводили экологическая инспекция, местное управление Госпродпотребслужбы и региональный Офис водных ресурсов установлено отсутствие нарушений со стороны компаний.

По информации экологической инспекции, птицекомплексы МХП осуществляют выбросы и сбросы в соответствии с предоставленными им разрешениями. Что касается реки Росава — вода действительно загрязнена, но это загрязнение не вина предпринимателей — река запущена и давно требует проведения работ по расчистке, что является компетенцией органов местного самоуправления.

Аналогичную информацию подтвердили и в местной Госпродпотребслужбе. Добавили, что кроме реки Росава, проверили питьевую воду как на территории самих птицекомплексов МХП, так и окружающих сел. Анализ взятых проб показал отсутствие отклонения от требований гигиенических нормативов.

“Что касается питьевой воды, она отбиралась как из артезианских скважин на территории самого птицекомплекса, так из окружающих сел, в частности Будище, Мощное, Степанци, из скважин, которые у этого предприятия, а также из источника централизованного водоснабжения. По названным показателям отклонения от требований гигиенических нормативов не установлено”, — рассказали в госучреждении.

Там также отметили, что за последние три года к ним ни одной жалобы на компании МХП от местных жителей не поступало.

“За последние три года ни одного обращения в адрес ГУ Госпродпотребслужбы в Черкасской области от жителей Каневского и Черкасского районов относительно возможного негативного влияния на состояние их здоровья от деятельности компаний к нам не поступало”, — отметили в Госпродпотребслужбе.

Областной лабораторный центр МЗ обнаружил в воде превышение содержания железа и вместе с тем отмечает, что это региональная проблема и деятельность МХП не может влиять на этот показатель.

“Мы проводили исследования систем сетей питьевого водоснабжения: исследовано 70 проб питьевой воды по санхимпоказателями и 73 пробы по микробиологическим показателям. Отклонение обнаружены в 15 пробах, это 21,4% превышения содержание железа. Мы берем выше до сброса, потом после сброса и дальше сброса на 500 метров. То бывают ситуации, да сброса железо превышает, а ниже сброса — его нет. Это говорит о том, что система очистки на предприятии (МХП — ред.) есть и она работает. У нас по железу это проблемный вопрос, почти по всей области уровень загрязнения железом очень высокий, это проблема естественная. Поэтому сказать, что именно железо является загрязнением от работы этих объектов нельзя. Они не работают с железом и не перерабатывают его”, — сообщили в областном лабораторном центре МЗ.

Прокомментировали ситуацию и в самом МХП. Там отметили, что проверку инициировали самостоятельно, чтобы опровергнуть клевету.

“Время от времени раздаются непонятные обвинения от активистов о том, что наши объекты могут негативно влиять на окружающую среду. Чтобы официально опровергнуть такую информацию, мы обратились с письмом к главе области и просили провести мониторинг воздействия на окружающую среду. Для нас было важно, чтобы к этой проверке были привлечены все контролирующие органы, которые имеют собственные лаборатории для исследования. В течение октября лаборатории Госэкоинспекции, МОЗ Украины и Госпродпотребслужбы выезжали на наши объекты, брали пробы воды и воздуха, и все это происходило в присутствии местной общественности. Наконец мы дождались результатов — инспекторы подтвердили, что наши объекты осуществляют свою деятельность в рамках определенных законодательством норм”, — заявил главный эколог Александр Семенец.

Результаты проверки показывают, что активисты дезинформировали не только местные власти, но и Президента Владимира Зеленского во время его визита в Черкасскую область летом текущего года, заявляя о загрязнении со стороны компаний МХП. В то же время, влияние на окружающую среду могут иметь не только компании, но и частные хозяйства, отмечают в свою очередь представители местных общин.

“Есть активисты, которым нечего делать, вот они и бушуют. Я переехал в село Будище в 1989 году. Как тогда, так и сегодня в воде всегда было превышение металла. Оно не увеличивается и не уменьшается. Мы чего-то не смотрим сегодня на нашу черкасскую свалку, на наши фекалийные ямы — домашние сточные, выгребные ямы, и все наши отходы идут в глубокие воды. Если сегодня пройти по населенному пункту — это будет 100 выгребных ям, которые скачиваются, вывозятся, а все остальные идут в поверхностные грунтовые воды. Я уже молчу о моющих и чистящих средствах”, — отметил житель села Будище.

Ранее сообщал УНН, что Черкасская “славится” другой глобальной экологической проблемой — хранилищем опасных отходов, которые годами не утилизируются из-за нехватки средств. В емкостях лишь одного Ерковского хранилища похороненны 247 тонн опасных отходов, которые время от времени разгерметизируются и протекают в почвы, в частности подземные воды, создавая угрозу жизни и здоровью людей.