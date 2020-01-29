Благодаря правительству Гончарука снижение платежек за отопление провели уже 143 предприятия
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Благодаря принятому правительством Гончарука постановлению №1082, перерасчет платежек смогли провести уже 143 предприятия в 21 области Украины, а также в Киеве. Такую информацию предоставили в Министерстве развития общин и территорий, передает Правительственный портал, передает УНН.
"Лидерами по количеству предприятий, которые снижают суммы за тепло, стали шесть областей. В Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Тернопольской и Харьковской областях все без исключения теплокоммунэнерго перечислили платежки. Наибольшего процента пересчете достигли в городе Вольнянск Запорожской области - здесь сумму в платежке снизили на 31%", - сообщается в публикации.
Второе и третье место заняли поселок городского типа Межова Днепропетровской области и город Белгород-Днестровский Одесской области, у них платежки снизились на 29% и 28% соответственно.
Напомним, что принятое правительством Гончарука постановление №1082 позволило органам местной власти и предприятиям теплокоммунэнерго осуществлять перерасчет.
"Размер пересчета зависит в первую очередь от доли природного газа, стоимость которого удалось снизить Кабинету министров Украины. Чем больше газа использует предприятие, тем больше возможный процент пересчета. Но для производства тепла также могут использоваться уголь, пеллеты и другое", - сообщает Правительственный портал.