Благодаря артиллерии: ВСУ отбили атаку в районе Тошковки
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Самая тяжелая военная ситуация в Украине – именно в Луганской области. Продолжаются ожесточенные бои в Северодонецке. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.
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По его словам, орки пытаются полностью захватить Северодонецк, но им это не удается, рашисты несут массовые потери.
"Сегодня россияне пытались совершить прорыв в районе Тошковки, даже имели успех, но после работы нашей артиллерии - оккупанты потерпели поражение", - добавил он.
Лисичанск полностью под украинскими властями, но город под постоянными рашистскими обстрелами.
"Тихая эвакуация продолжается, гумгрузы завозятся ежедневно", - отметил председатель ОВА.
Добавим
Лисичанск под постоянными обстрелами, но "тихая" эвакуация продолжается. Из города, 19 июня, вывезли 19 жителей.