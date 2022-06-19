Завдяки артилерії: ЗСУ відбили атаку в районі Тошківки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Найважча військова ситуація в Україні - саме на Луганщині. Тривають запеклі бої в Сєвєродонецьку. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
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За його словами, орки намагаються повністю захопити Сєвєродонецьк, але їм це не вдається, рашисти несуть масові втрати.
"Сьогодні росіяни намагалися здійснити прорив в районі Тошківки, навіть мали успіх, але після роботи нашої артилерії - окупанти зазнали поразки", - додав він.
Лисичанськ повністю під українською владою, але місто під постійними рашистськими обстрілами.
"Тиха евакуація триває, гумвантажі завозяться щоденно", - зазначив голова ОВА.
Додамо
Лисичанськ під постійними обстрілами, але "тиха" евакуація триває. З міста, 19 червня, вивезли 19 мешканців.