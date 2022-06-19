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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 41133 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Завдяки артилерії: ЗСУ відбили атаку в районі Тошківки

Завдяки артилерії: ЗСУ відбили атаку в районі Тошківки

Київ • УНН

 • 88940 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Найважча військова ситуація в Україні - саме на Луганщині. Тривають запеклі бої в Сєвєродонецьку. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.

Деталі

За його словами, орки намагаються повністю захопити Сєвєродонецьк, але їм це не вдається, рашисти несуть масові втрати.

"Сьогодні росіяни намагалися здійснити прорив в районі Тошківки, навіть мали успіх, але після роботи нашої артилерії - окупанти зазнали поразки", - додав він.

Лисичанськ повністю під українською владою, але місто під постійними рашистськими обстрілами.

"Тиха евакуація триває, гумвантажі завозяться щоденно", - зазначив голова ОВА.

Додамо

Лисичанськ під постійними обстрілами, але "тиха" евакуація триває. З міста, 19 червня, вивезли 19 мешканців.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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