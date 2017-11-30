Задержанному вчера агенту НАБУ сегодня вручат подозрение

"Агенту, который был вчера задержан, сегодня будет вручено подозрение. Относительно того, будет такое подозрение другим - все зависит от их показаний и от решения следователей", - сказал Луценко.

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Комментируя незаконность действий НАБУ, в попытке провокации передачи взятки чиновницы ГМС, Луценко отметил: "Сегодняшняя ситуация возможна потому, что НАБУ не имеет внутреннего контроля. Мне кажется, что это болезнь роста. Она пройдет, как в том числе и незаконные методы (работы - ред.)".

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Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины вмешались в спецоперации Национального антикоррупционного бюро.

Напомним, агента Национального антикоррупционного бюро задержали во время попытки передачи взятки Первому заместителю председателя Государственной Миграционной службы Дини Пимаховий.