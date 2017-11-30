Задержанному вчера агенту НАБУ сегодня вручат подозрение

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 11986 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 25842 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 33571 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 33220 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 99702 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 87208 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 96884 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124214 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 115889 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Задержанному вчера агенту НАБУ сегодня вручат подозрение

Задержанному вчера агенту НАБУ сегодня вручат подозрение

Киев  •  УНН

 • 11807 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Задержанному вчера за предложение взятки сотруднику ГМС агенту Национального антикоррупционного бюро сегодня будет вручено подозрение. Как передает корреспондент УНН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Агенту, который был вчера задержан, сегодня будет вручено подозрение. Относительно того, будет такое подозрение другим - все зависит от их показаний и от решения следователей", - сказал Луценко.

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Комментируя незаконность действий НАБУ, в попытке провокации передачи взятки чиновницы ГМС, Луценко отметил: "Сегодняшняя ситуация возможна потому, что НАБУ не имеет внутреннего контроля. Мне кажется, что это болезнь роста. Она пройдет, как в том числе и незаконные методы (работы - ред.)".

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Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины вмешались в спецоперации Национального антикоррупционного бюро.

Напомним, агента Национального антикоррупционного бюро задержали во время попытки передачи взятки Первому заместителю председателя Государственной Миграционной службы Дини Пимаховий.

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