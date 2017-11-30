Затриманому вчора агенту НАБУ сьогодні вручать підозру

“Агенту, який був вчора затриманий, сьогодні буде вручена підозра. Щодо того, чи буде така підозра іншим — все залежить від їхніх показів і від рішення слідчих”, — сказав Луценко.

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Коментуючи незаконність дій НАБУ, у спробі провокації передачі хабара чиновниці ДМС, Луценко зазначив: “Сьогоднішня ситуація є можливою тому, що НАБУ не має внутрішнього контролю. Мені здається, що це хвороба росту. Вона пройде, як у тому числі і незаконні методи (роботи - ред.)”.

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Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України та Служба безпеки України втрутилися у спецоперацію Національного антикорупційного бюро.

Нагадаємо, агента Національного антикорупційного бюро затримали під час спроби передачі хабаря Першому заступнику голови Державної Міграційної служби Діні Пімаховій.