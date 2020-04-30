Задержанная в Харькове женщина несла в пакете голову дочери
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Сегодня утром в Харькове задержали обнаженную женщину с ножом, которая несла в пакете отрубленную голову. Как стало известно УНН, голова принадлежала дочери задержанной.
Правоохранители установили личность задержанной женщины, ею оказалась жительница Харькова 1982 года рождения.
Во время проведения следственных действий в квартире задержанной было обнаружено обезглавленное тело ее 13-летней дочери.
Как сообщал УНН, утром 30 апреля в Харькове была задержана женщина, которая обнаженной шла по улицам города, держа в руках нож и пакет. Во время задержания оказалось, что в пакете - отрубленная голова.