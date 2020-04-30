Затримана у Харкові жінка несла у пакеті голову доньки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Сьогодні вранці у Харкові було затримано оголену жінку з ножем, яка несла в пакеті відрубану голову. Як стало відомо УНН, голова належала доньці затриманої.
Правоохоронці встановили особу затриманої жінки, нею виявилася жителька Харкова 1982 року народження.
Під час проведення слідчих дій у квартирі затриманої було виявлено обезголовлене тіло її 13-річної доньки.
Як повідомляв УНН, вранці 30 квітня у Харкові було затримано жінку, яка оголеною йшла вулицями міста, тримаючи в руках ніж та пакет. Під час затримання виявилося, що в пакеті - відрубана голова.