Затримана у Харкові жінка несла у пакеті голову доньки

Правоохоронці встановили особу затриманої жінки, нею виявилася жителька Харкова 1982 року народження.

Під час проведення слідчих дій у квартирі затриманої було виявлено обезголовлене тіло її 13-річної доньки.

Як повідомляв УНН, вранці 30 квітня у Харкові було затримано жінку, яка оголеною йшла вулицями міста, тримаючи в руках ніж та пакет. Під час затримання виявилося, що в пакеті - відрубана голова.