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Затримана у Харкові жінка несла у пакеті голову доньки

Затримана у Харкові жінка несла у пакеті голову доньки

Київ • УНН

 • 393667 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Сьогодні вранці у Харкові було затримано оголену жінку з ножем, яка несла в пакеті відрубану голову. Як стало відомо УНН, голова належала доньці затриманої.

Правоохоронці встановили особу затриманої жінки, нею виявилася жителька Харкова 1982 року народження.

Під час проведення слідчих дій у квартирі затриманої було виявлено обезголовлене тіло її 13-річної доньки.

Як повідомляв УНН, вранці 30 квітня у Харкові було затримано жінку, яка оголеною йшла вулицями міста, тримаючи в руках ніж та пакет. Під час затримання виявилося, що в пакеті - відрубана голова.

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