Пробки в столице достигли семи баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Автомобильные пробки в столице достигли семи баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
Так, по состоянию на 18:25, движение затруднено на улицах Пушкинская, Владимирская, Льва Толстого, бульваре Тараса Шевченко, улице Антоновича, Бассейная, Короленковская, Институтская, Леонтовича. Скорость движения там не превышает пяти километров в час.
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Также, пробки наблюдаются на улицах Александра Довженко, Вадима Гетьмана, частично на Голосеевском проспекте, проспекте Юрия Гагарина, улице Гната Хоткевича.
Кроме того, по данным "Яндекс-карты", на 18:25, в столице зафиксировано шесть ДТП.