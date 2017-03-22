Пробки в столице достигли семи баллов

Так, по состоянию на 18:25, движение затруднено на улицах Пушкинская, Владимирская, Льва Толстого, бульваре Тараса Шевченко, улице Антоновича, Бассейная, Короленковская, Институтская, Леонтовича. Скорость движения там не превышает пяти километров в час.

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Также, пробки наблюдаются на улицах Александра Довженко, Вадима Гетьмана, частично на Голосеевском проспекте, проспекте Юрия Гагарина, улице Гната Хоткевича.

Кроме того, по данным "Яндекс-карты", на 18:25, в столице зафиксировано шесть ДТП.