Затори у столиці сягнули семи балів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Автомобільні затори в столиці сягнули семи балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Так, станом на 18:25, рух ускладнено на вулицях Пушкінська, Володимирська, Льва Толстого, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Антоновича, Басейна, Короленківська, Інститутська, Леонтовича. Швидкість руху там не перевищує п’яти кілометрів на годину.
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Також, затори спостерігаються на вулицях Олександра Довженка, Вадима Гетьмана, частково на Голосіївському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна, вулиці Гната Хоткевича.
Крім того, за даними “Яндекс-Карти”, станом на 18:25, в столиці зафіксовано шість ДТП.