Затопление тоннеля Киевского метро: Шмыгаль поручил собрать комиссию по чрезвычайным ситуациям, Кличко ждут с докладом
Киев • УНН
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль созывает заседание Государственной комиссии из-за угрозы затопления киевского метрополитена. Инфраструктура города является жизненно важной.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил завтра провести заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за затопления тоннеля Киевского метрополитена. Ожидают и главу КГГА Виталия Кличко с подробным докладом, передает УНН.
Детали
Шмыгаль отметил, что во время полномасштабной войны Киевский метрополитен имеет двойное стратегическое значение - как транспортная артерия и как бомбоубежище, где находят убежище тысячи людей.
Из-за действий или бездействия городских властей возникла угроза затопления и разрушения тоннелей "синей" ветки столичного метро. Это будет иметь непосредственное влияние на безопасность киевлян, отмечает премьер.
Поручил 9 декабря провести заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с участием Вице-премьер-министра Александра Кубракова, Министра внутренних дел Игоря Клименко, главы Минстратегпрома Александра Камышина, временно исполняющего обязанности председателя ГСЧС Владимира Демчука, начальника Киевского метрополитена Виктора Брагинского. Ожидаем также присутствие главы КГГА Виталия Кличко с подробным докладом по этому вопросу
Добавим
Глава правительства добавил, что "наша задача - оперативно оценить ситуацию и принять меры, чтобы не допустить ее развития по негативному сценарию. Самое важное - обезопасить жизнь и здоровье людей и избежать транспортного коллапса в столице".
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Напомним
Как сообщал УНН, 6 станций на синей ветке киевского метро будут закрыты на полгода, поскольку возникла необходимость срочного ремонта тоннеля.
Затопление тоннеля Киевского метро: Шмыгаль поручил собрать комиссию по чрезвычайным ситуациям, Кличко ждут с докладом
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль созывает заседание Государственной комиссии из-за угрозы затопления киевского метрополитена. Инфраструктура города является жизненно важной.
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