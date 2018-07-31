Осужденному в Украине за терроризм россиянину Седикову нужна операция
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Осужденному в Украине за терроризм гражданину России Алексею Седикову, который заявлен в списке на посещение Омбудсменом РФ, нужна операция. Об этом в сети Facebook сообщила уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.
"Сегодня побывала в Бучанской исправительной колонии № 85. Также в этой колонии отбывает наказание за терроризм гражданин России Алексей Седиков, который заявлен в списке на посещение Омбудсменом РФ Татьяной Москалькова. Но поскольку договоренности президентов Украины и России о беспрепятственном посещении заключенных приостановлены, то, по просьбе Т. Москальковой, я лично посетила А. Седикова. Его самочувствие и условия содержания удовлетворительные. Но, по словам врача колонии, Алексею нужна срочная операция", - написала омбудсмен.
Напомним, некоторые из заключенных в Украине, которых хочет посетить омбудсмен Российской Федерации, отказались от встречи с Татьяной Москальковой.
Как сообщал УНН, уполномоченная России по вопросам прав человека Татьяна Москалькова посетила украинского узника Николая Карпюка.