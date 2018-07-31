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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 36409 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101200 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123280 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130869 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168577 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153137 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140923 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

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Осужденному в Украине за терроризм россиянину Седикову нужна операция

Осужденному в Украине за терроризм россиянину Седикову нужна операция

Киев  •  УНН

 • 9146 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Осужденному в Украине за терроризм гражданину России Алексею Седикову, который заявлен в списке на посещение Омбудсменом РФ, нужна операция. Об этом в сети Facebook сообщила уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

"Сегодня побывала в Бучанской исправительной колонии № 85. Также в этой колонии отбывает наказание за терроризм гражданин России Алексей Седиков, который заявлен в списке на посещение Омбудсменом РФ Татьяной Москалькова. Но поскольку договоренности президентов Украины и России о беспрепятственном посещении заключенных приостановлены, то, по просьбе Т. Москальковой, я лично посетила А. Седикова. Его самочувствие и условия содержания удовлетворительные. Но, по словам врача колонии, Алексею нужна срочная операция", - написала омбудсмен.

Напомним, некоторые из заключенных в Украине, которых хочет посетить омбудсмен Российской Федерации, отказались от встречи с Татьяной Москальковой.

Как сообщал УНН, уполномоченная России по вопросам прав человека Татьяна Москалькова посетила украинского узника Николая Карпюка.

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