Засудженому в Україні за тероризм росіянину Седікову потрібна операція

“Сьогодні побувала в Бучанській виправній колонії № 85. Також в цій колонії відбуває покарання за тероризм громадянин Росії Олексій Седіков, який заявлений у списку на відвідання Омбудсменом РФ Тетяною Москальковою. Але оскільки домовленості президентів України та Росії про безперешкодне відвідання в’язнів призупинені, то, на прохання Т. Москалькової, я особисто відвідала О. Седікова. Його самопочуття та умови утримання задовільні. Але, за словами лікаря колонії, Олексію потрібна термінова операція”, — написала омбудсмен.

Нагадаємо, дехто з в’язнів в Україні, яких хоче відвідати омбудсмен Російської Федерації, відмовились від зустрічі з Тетяною Москальковою.

Як повідомляв УНН, уповноважена Росії з питань прав людини Тетяна Москалькова відвідала українського в’язня Миколу Карпюка.