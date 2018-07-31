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Засудженому в Україні за тероризм росіянину Седікову потрібна операція

Засудженому в Україні за тероризм росіянину Седікову потрібна операція

Київ • УНН

 • 9146 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Засудженому в Україні за тероризм громадянину Росії Олексію Седікову, який заявлений у списку на відвідання Омбудсменом РФ, потрібна операція. Про це в мережі Facebook повідомила уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

“Сьогодні побувала в Бучанській виправній колонії № 85. Також в цій колонії відбуває покарання за тероризм громадянин Росії Олексій Седіков, який заявлений у списку на відвідання Омбудсменом РФ Тетяною Москальковою. Але оскільки домовленості президентів України та Росії про безперешкодне відвідання в’язнів призупинені, то, на прохання Т. Москалькової, я особисто відвідала О. Седікова. Його самопочуття та умови утримання задовільні. Але, за словами лікаря колонії, Олексію потрібна термінова операція”, — написала омбудсмен.

Нагадаємо, дехто з в’язнів в Україні, яких хоче відвідати омбудсмен Російської Федерації, відмовились від зустрічі з Тетяною Москальковою.

Як повідомляв УНН, уповноважена Росії з питань прав людини Тетяна Москалькова відвідала українського в’язня Миколу Карпюка.

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