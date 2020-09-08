Осужденных за убийство Хашкаджи не казнят, а посадят на 20 лет

Таким образом отменяется объявленная в конце прошлого года смертная казнь пяти обвиняемым. Согласно обнародованным данным, объявленный 7 сентября приговор является окончательным.

В мае этого года сыновья убитого журналиста заявили, что они “простили” убийц своего отца. Согласно особенностями саудовского правосудия, такое заявление может стать основанием для замены смертной казни на мягкую форму наказания, отмечает информагентство AFP.

Это решение суда практически сразу вызвало резкую критику со стороны специального докладчика ООН по вопросам внесудебных казней Аньес Калламар. Она назвала этот процесс “пародией на правосудие”, о чем написала в соцсети Twitter.

По ее мнению, эти судебные приговоры не имеют законности, ведь они объявлены в конце судебного процесса, который не был ни справедливым, ни прозрачным. Кроме того, как отметила Калламар, чиновники остались на свободе. Саудовский принц Мохаммед бин Салман был защищен от тщательного расследования, добавила спецдокладчица ООН.

Напомним, саудовский журналист-диссидент Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября 2018 года после визита в саудовское генконсульство в Стамбуле. Он направился туда для получения документов, которые помогли бы ему оформить развод и вступить в новый брак.

Впоследствии появились данные, что Хашкаджи был убит, а его тело расчленено специальным отрядом, присланным из Эр-Рияда по указанию руководства страны. В прошлом году в ООН заявили, что следует в этом деле ведет к саудовского принца Мохаммеда бин Салмана. Впрочем, сам бин Салман решительно отрицает свою причастность к этому делу.