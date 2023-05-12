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Заместитель госсекретаря США Венди Шерман уходит с должности

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман уходит с должности

Киев • УНН

 • 942637 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Заместитель госсекретаря США Венди Шерман покинет свою должность летом, сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Ее замена неизвестна, сообщает CNN.

Шерман была центральным игроком в департаменте на протяжении всей администрации Байдена. Она сосредоточилась на ключевых задачах внешней политики, в том числе на отношениях между США и Китаем.

«Она укрепила наши связи с нашими друзьями по всему миру, особенно с Республикой Корея, Японией и Европейским Союзом. Она наблюдала за нашими усилиями по укреплению возможностей Департамента по управлению нашими отношениями с Китайской Народной Республикой и налаживанию большего сближения с союзниками и партнерами», — заявил Госсекретарь Энтони Блинкен. «Накануне и после вторжения россии в Украину она играла центральную роль в разработке и реализации единого ответа с союзниками в Европе и Азии для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины».

Сенат утвердил Шерман на должность заместителя госсекретаря в апреле 2021 года. Она была первой женщиной, занявшей эту должность.

Шерман также пришла на эту роль с глубокими знаниями в области внешней политики, поскольку она была главным переговорщиком с Ираном, что привело к иранской ядерной сделке при администрации Обамы. Помимо покрытия многих других важных портфелей, она была ключевым игроком в политике Северной Кореи во время администрации Клинтона.

В своем заявлении в пятницу Блинкен сказал, что, когда он присоединился к Государственному департаменту в 1993 году, «Венди уже имела репутацию человека, который охотно решает самые сложные задачи внешней политики и является выдающимся коллегой и наставником».

Отставка Шерман происходит, когда в отделе происходят другие кадровые перестановки. Администрация готовится назначить Джеймса О'Брайена помощником госсекретаря по европейским делам. Сейчас О'Брайен является высшим должностным лицом санкций в департаменте, играя центральную роль в разработке режима санкций против россии.

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