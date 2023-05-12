Заступниця держсекретаря США Венді Шерман йде з посади
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Заступниця держсекретаря США Венді Шерман залишить свою посаду влітку, повідомляє CNN, передає УНН.
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Її заміна невідома, повідомляє CNN.
Шерман була центральним гравцем у департаменті протягом усієї адміністрації Байдена. Вона зосередилася на ключових задачах та завданнях зовнішньої політики, у тому числі на відносинах між США та Китаєм.
«Вона зміцнила наші зв'язки з нашими друзями по всьому світу, особливо з Республікою Корея, Японією та Європейським Союзом. Вона спостерігала за нашими зусиллями щодо зміцнення можливостей Департаменту з управління нашими відносинами з Китайською Народною Республікою та налагодження більшого зближення з союзниками та партнерами», — заявив Держсекретар Ентоні Блінкен. «Напередодні та після вторгнення росії в Україну вона відігравала центральну роль у розробці та реалізації єдиної відповіді з союзниками в Європі та Азії для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України».
Сенат затвердив Шерман на посаді заступника держсекретаря у квітні 2021 року. Вона була першою жінкою, яка обійняла цю посаду.
Шерман також прийшла на цю роль із глибокими знаннями в галузі зовнішньої політики, оскільки вона була головним переговорником з Іраном, що призвело до іранської ядерної угоди при адміністрації Обами. Окрім покриття багатьох інших важливих портфелів, вона була ключовим гравцем у політиці Північної Кореї під час адміністрації Клінтона.
У своїй заяві в п'ятницю Блінкен сказав, що, коли він приєднався до Державного департаменту в 1993 році, «Венді вже мала репутацію людини, яка охоче вирішує найскладніші завдання зовнішньої політики і є видатним колегою і наставником».
Відставка Шерман відбувається, коли у відділі відбуваються інші кадрові перестановки. Адміністрація готується призначити Джеймса О'Браєна помічником держсекретаря з європейських справ. Наразі О'Брайєн є найвищою посадовою особою санкцій у департаменті, граючи центральну роль у розробці режиму санкцій проти росії.