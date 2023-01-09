Заместитель главы Одесской ОВА выпущен из СИЗО под залог в 3,2 млн грн

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«Его освободили из следственного изолятора. Он уже внес залог в размере 3,2 млн гривен», – сообщили в пресс-службе.

Напомним

Служба безопасности Украины разоблачила преступные действия заместителя главы Одесской областной военной администрации. Чиновник, по данным СБУ, за деньги предлагал руководителю одного из структурных подразделений ОВА свое “содействие” во избежании уголовной ответственности за присвоение государственного имущества. За 35 тыс. долларов он обещал решить вопрос о закрытии соответствующего производства, где фигурировал чиновник. Для этого он якобы планировал использовать личные связи в правоохранительных органах Украины.