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Заседание координационного центра с участием А.Турчинова состоялось в Авдеевке

Заседание координационного центра с участием А.Турчинова состоялось в Авдеевке

Киев • УНН

 • 7329 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Авдеевке завершилось расширенное заседание координационного центра с участием Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, во время которого также состоялось телефонное включение с Президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В Авдеевке завершилось расширенное заседание Координационного центра с участием Секретаря СНБО Александра Турчинова. Во время заседания было также телефонное включение с Президентом Петром Порошенко. Участие в заседании Координационного центра приняли также представители международных организаций и журналисты. В таком формате мы обсудили текущую ситуацию и наметили следующие шаги на ближайшее время ", - сообщил П.Жебривский.

Председатель Донецкой ВГА также отметил, что А.Турчинов пообщался на улицах города с людьми, посетил палаточный городок с пунктами обогрева и проверил работу коммунальных служб.

Напомним, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов прибыл в Авдеевку Донецкой области с рабочей поездкой.

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