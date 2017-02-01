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Засідання координаційного центру за участю О.Турчинова відбулось в Авдіївці

Засідання координаційного центру за участю О.Турчинова відбулось в Авдіївці

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. В Авдіївці завершилось розширене засідання координаційного центру за участю Секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, під час якого також відбулось телефонне включення із Президентом України Петром Порошенком. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“В Авдіївці завершилось розширене засідання Координаційного центру за участю Секретаря РНБО Олександр Турчинов. Під час засідання мали також телефонне включення із Президентом Петром Порошенком. Участь у засіданні Координаційного центру взяли також представники міжнародних організацій та журналісти. В такому форматі ми обговорили поточну ситуацію і намітили наступні кроки на найближчий час”, — повідомив П.Жебрівський.

Голова Донецької ВЦА також зазначив, що О.Турчинов поспілкувався на вулицях міста із людьми, відвідав наметове містечко з пунктами обігріву та перевірив роботу комунальних служб.

Нагадаємо, Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов прибув до Авдіївки на Донеччині з робочою поїздкою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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