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Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко станет отцом

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко станет отцом

Киев  •  УНН

 • 1694 просмотра

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Футболист сборной Украины и «Эвертона» Виталий Миколенко вместе с женой Викторией ожидают первого ребенка. Недавно игрок получил травму стопы перед Евро и пропустил матч с Румынией.

Игрок сборной Украины по футболу и левый защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко ожидает первенца. Об этом сообщили в Украинской Ассоциации по футболу, передает УНН.

"Поздравляем Виталия и Викторию Миколенко! Пара ожидает первенца", - говорится в сообщении УАФ.

Напомним 

Миколенко получил повреждение перед самым началом чемпионата Европы - в товарищеской игре против Молдовы. У защитника диагностировали травму стопы, и хотя он избежал более серьезной травмы, первый поединок на Евро против Румынии он пропустил.

Сьюки Уотергаус и Роберт Паттинсон ожидают первенца20 нояб. 2023, 19:54 • 5423 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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