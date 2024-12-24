Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко станет отцом
Киев • УНН
Футболист сборной Украины и «Эвертона» Виталий Миколенко вместе с женой Викторией ожидают первого ребенка. Недавно игрок получил травму стопы перед Евро и пропустил матч с Румынией.
Игрок сборной Украины по футболу и левый защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко ожидает первенца. Об этом сообщили в Украинской Ассоциации по футболу, передает УНН.
"Поздравляем Виталия и Викторию Миколенко! Пара ожидает первенца", - говорится в сообщении УАФ.
Напомним
Миколенко получил повреждение перед самым началом чемпионата Европы - в товарищеской игре против Молдовы. У защитника диагностировали травму стопы, и хотя он избежал более серьезной травмы, первый поединок на Евро против Румынии он пропустил.
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