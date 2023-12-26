Заседание ставки: говорили о налаживании производства оружия в Украине

Производство оружия в Украине в следующем году Украине в следующем году обсуждали на последнем заседании ставки Верховного Главнокомандующего. Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видео обращении, передает УНН.

Я провел сегодня Ставку - несколько часов. И почти все было посвящено производству нашего оружия в следующем году. По всем элементам - от артиллерии до дронов и ракет. По каждому пункту - детальный разговор, детальное выяснение по предприятиям, контрактов, государственных инвестиций в производство. - отметил Зеленский.

Детали

Чтобы обсудить производство оружия в Украине предметно на заседании Ставки присутствовали все присутствовали все "кто отвечает за результат для государства". А именно представители Минстратегпром, Минобороны, Генштаба, Главкома и др. В частности, совместно с Премьер-министром, на заседании ставки согласовали сумму, которую направят в "оборонку" из госбюджета ускоренно.

Также чиновники обсудили задачи для дипломатической работы в следующем году - а именно относительно договоренностей с партнерами по производству оружия, поставке компонентов и оборудования.

Абсолютно все планы, четкий алгоритм действий - все основное должно быть определено для нашего оборонного комплекса, чтобы следующий год был максимально продуктивным. Украина должна производить - самостоятельно или совместно с партнерами - все, что необходимо для защиты от любых форм российской агрессии. Можем это обеспечить. - уверен Президент.

Помимо вопросов вооружения. вопросов вооружения, участники встречи подробно обсудили на Ставке текущую ситуацию на фронте.

Отдельно, Президент Зеленский поблагодарил Воздушные силы ВСУ за хорошую работу по оккупантам в Крыму.

Напомним,

Ранее УНН писал, что Украина нанесла авиационный удар по российскому десантному кораблю "Новочеркасск" в оккупированном Крыму.