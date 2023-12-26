Заседание ставки: говорили о налаживании производства оружия в Украине
Киев • УНН
Зеленский обсудил производство оружия в Украине до 2023 года, от артиллерии до беспилотников, обеспечение обороноспособности против российской агрессии. На встрече были поставлены четкие цели по финансированию оборонного сектора и дипломатии по поставкам оборудования.
Производство оружия в Украине в следующем году Украине в следующем году обсуждали на последнем заседании ставки Верховного Главнокомандующего. Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видео обращении, передает УНН.
Я провел сегодня Ставку - несколько часов. И почти все было посвящено производству нашего оружия в следующем году. По всем элементам - от артиллерии до дронов и ракет. По каждому пункту - детальный разговор, детальное выяснение по предприятиям, контрактов, государственных инвестиций в производство.
Детали
Чтобы обсудить производство оружия в Украине предметно на заседании Ставки присутствовали все присутствовали все "кто отвечает за результат для государства". А именно представители Минстратегпром, Минобороны, Генштаба, Главкома и др. В частности, совместно с Премьер-министром, на заседании ставки согласовали сумму, которую направят в "оборонку" из госбюджета ускоренно.
Также чиновники обсудили задачи для дипломатической работы в следующем году - а именно относительно договоренностей с партнерами по производству оружия, поставке компонентов и оборудования.
Абсолютно все планы, четкий алгоритм действий - все основное должно быть определено для нашего оборонного комплекса, чтобы следующий год был максимально продуктивным. Украина должна производить - самостоятельно или совместно с партнерами - все, что необходимо для защиты от любых форм российской агрессии. Можем это обеспечить.
Помимо вопросов вооружения. вопросов вооружения, участники встречи подробно обсудили на Ставке текущую ситуацию на фронте.
Отдельно, Президент Зеленский поблагодарил Воздушные силы ВСУ за хорошую работу по оккупантам в Крыму.
Напомним,
Ранее УНН писал, что Украина нанесла авиационный удар по российскому десантному кораблю "Новочеркасск" в оккупированном Крыму.
Заседание ставки: говорили о налаживании производства оружия в Украине
Зеленский обсудил производство оружия в Украине до 2023 года, от артиллерии до беспилотников, обеспечение обороноспособности против российской агрессии. На встрече были поставлены четкие цели по финансированию оборонного сектора и дипломатии по поставкам оборудования.
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